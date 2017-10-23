Обшуки у Труханова: в НАБУ розповіли, що шукали в будинку мера Одеси

У Національному антикорупційному бюро підтвердили, що проводять обшуки в кабінеті міського голови Одеси Геннадія Труханова та за місцем його проживання. Як повідомляє прес-служба НАБУ, слідчі дії проводяться в рамках розслідування двох кримінальних проваджень за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради та підконтрольних останнім приватних структур.

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У НАБУ відзначають, що в рамках одного виробництва розслідується можливо привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт по реконструкції автодоріг та подальшого перерахування незаконно отриманих доходів на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Друге виробництво стосується передачі майна комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у статутний капітал ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», в результаті якого, на думку детективів, майно територіальної громади незаконно вибуло з його володіння, чим завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень, додають в бюро.

У НАБУ уточнюють, що проводять обшуки за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до скоєння цих кримінальних правопорушень, і за місцем знаходження речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі співробітники НАБУ проводять обшуки у мера Труханова.