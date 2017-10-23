Обшуки у Труханова: з будинку мера винесли два опечатаних пакети з документами

14:39, 23 жовтня 2017
Суспільство
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Співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з РК "Арк Спа Палас" два опечатаних пакета з документами. Ці папери вилучили з квартири мера Геннадія Труханова.

048.ua

Співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з РК "Арк Спа Палас" два опечатаних пакета з документами. Ці папери вилучили з квартири мера Геннадія Труханова, повідомляє місцевий портал 048.ua.

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Документи повантажили у "Рено Дастер" київської реєстрації і відвезли.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі співробітники НАБУ проводять обшуки у мера Труханова. Обшуки проводяться в рамках двох кримінальних проваджень за фактами можливого розкрадання грошей з держбюджету чиновниками Одеської міськради.

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Теги: #обшуки у Труханова#обшуки у мера Одеси