Обшуки у Труханова: з будинку мера винесли два опечатаних пакети з документами

Співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з РК "Арк Спа Палас" два опечатаних пакета з документами. Ці папери вилучили з квартири мера Геннадія Труханова, повідомляє місцевий портал 048.ua.

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Документи повантажили у "Рено Дастер" київської реєстрації і відвезли.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі співробітники НАБУ проводять обшуки у мера Труханова. Обшуки проводяться в рамках двох кримінальних проваджень за фактами можливого розкрадання грошей з держбюджету чиновниками Одеської міськради.