Протести під Радою: одному із учасників сутичок оголосили підозру

Слідчі Національної поліції України оголосили підозру одному з учасників сутичок, які відбувалися з початку проведення акції біля Верховної Ради України. Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв в ефірі каналу «112 Україна».

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«Вони (кримінальні провадження – УНІАН) плавно розслідуються. Одному із правопорушників вже оголошено підозру. Сьогодні ми звертаємося до суду щодо розгляду міри запобіжного заходу. Щодо інших учасників заворушень - також без затримками швидкими темпами матеріали будуть зібрані і скеровані відповідно», - повідомив він. Водночас Князєв не уточнив, кому саме поліція оголосила підозра та у якому епізоді фігурує підозрюваний.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко. Пізніше відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

У суботу, 21 жовтня, учасники акції провели так зване віче, під час якого оголосили ультиматум главі державі. Вони вимагають протягом 5 днів внести до парламенту законопроекти про імпічмент президенту і про Антикорупційний суд.