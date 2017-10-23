Прокуратура проситиме для викрадачки немовляти в Києві цілодобовий домашній арешт

Прокуратура проситиме для жінки, яка вкрала немовля, цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

«Розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваній у викраденні півторамісячної дитини відбудеться сьогодні після 16 години в Оболонському районному суді Києва. Слідчий суддя Жежера О.В», - зазначила речниця.

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Відповідаючи у коментарях на запитання, що проситиме прокуратура для жінки, Максимець відповіла: «Цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю. Вимагати тримання під вартою не дозволяє санкція статті - до 5 років».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва була викрадена півторамісячна дівчинка в той час, коли її батько забирав з дитсадка старшу доньку. За допомогою відео камер спостереження правоохоронні органи встановили крадійку дитини. Зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною.

Наступного дня, 21 жовтня, поліцейські затримали викрадачку та її співмешканця.