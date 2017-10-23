Заборонили спілкуватись українською та знімали на камеру: консули зустрілися із затриманим в РФ Грибом

Російська сторона здійснювала відеофіксацію зустрічі консулів з викраденим у Білорусі 19-річним українцем Павлом Грибом у СІЗО Краснодара.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

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"Відбулася чергова зустріч представників Генконсульства з Павлом Грибом. Сама зустріч тривала трохи більше години. На вимогу адміністрації слідчого ізолятора спілкування відбувалося російською мовою під запис, тобто відбувалося ще відеодокументування зустрічі, також у присутності керівництва слідчого ізолятора, і зокрема був присутній заступник начальника і один з охоронців, який власне здійснював відеодокументування цієї зустрічі", - сказав Погорельцев.

"В цих умовах Павло повідомив, що умови його утримання в ізоляторі є задовільні. Здійснюється регулярно медичний огляд", - зауважив дипломат і додав, що "здійснюється щоденна прогулянка у дворі цієї установи впродовж години".

Погорельцев повідомив, що, за словами Гриба, "стан здоров'я у нього не покращився". "Місцеві лікарі прописали йому два препарати, але від їх прийому якогось покращення він не відчув, і навіть після вживання одного з них йому буває зле", - зазначив дипломат.

Крім того, Погорельцев повідомив, що співробітники Генконсульства передали Грибу зимове взуття, предмети гігієни, продукти та теплі речі, і додав, що передачу було складено відповідно до побажань батька Павла - Ігоря, який підготував відповідний перелік речей.

"Поповнювався також його особистий рахунок для придбання відповідних речей у крамниці СІЗО - продукти харчування, побутові речі. Генконсульством вже декілька разів поповнювався рахунок. Адвокат також поповнював його", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня він поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

Російські слідчі звинувачують Павла у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі. Про це йдеться у переданому журналістам від адвоката хлопця фрагменті постанови про обрання запобіжного заходу українцю. Його збираються судити за "злочин", передбачений ч. 1 ст. 205.1 КК РФ, за який хлопцеві загрожує від трьох років позбавлення волі.