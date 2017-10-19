МЗС України поклало відповідальність за життя утримуваного в СІЗО 19-річного українця на Росію
Відмова РФ від допуску українських лікарів до Павла Гриба покладає на Росію усю повноту відповідальності за його життя.
Міністерство закордонних справ України наголошує, що відмова Російської Федерації від допуску українських лікарів до викраденого в Білорусі 19-річного українця Павла Гриба покладає на Росію усю повноту відповідальності за його життя.
Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо рішення Октябрьського районного суду міста Краснодар РФ у справі незаконно утримуваного в Росії Павла Гриба.
Читайте також"Росія стала територією небезпеки": МЗС закликає українців не їздити до РФ
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням 18 жовтня 2017 року Октябрьського районного суду м. Краснодар Російської Федерації продовжити до 4 січня 2018 року термін тримання під вартою незаконно затриманого та переміщеного до Російської Федерації громадянина України Павла Гриба", - завили українські дипломати.
"Безпідставне тримання Павла Гриба під вартою в СІЗО м.Краснодар за сфабрикованим обвинуваченням є черговим свідченням політичного характеру справи", - додали в МЗС.
"Демонстративна відмова в обстеженні стану здоров’я П.Гриба українськими лікарями на виконання рішення Європейського суду з прав людини та антигуманне до нього ставлення покладають усю повноту відповідальності за життя і здоров’я Гриба на російську сторону", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
"МЗС України вимагає негайно звільнити Павла Гриба та закликає міжнародну спільноту, правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем П.Грибом та посилити тиск на Російську Федерацію задля його звільнення", - додали в МЗС.
Як повідомляв УНІАН, Октябрьський районний суд Краснодара (РФ) продовжив арешт Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.
Нагадаємо, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.
Читайте такожУтримуваний у російському СІЗО 19-річний українець потребує операції – лікар
Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля, де з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю.
7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі. 13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня. У Павла важке вроджене захворювання, йому необхідне щоденне специфічне лікування.
6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що Європейський суд із прав людини запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я ц дізналися, чи отримує він необхідне лікування. 12 жовтня українські медики виїхали до Краснодара.
13 жовтня у МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.
Сьогодні стало відомо, що український консул отримав дозвіл на відвідання Гриба.