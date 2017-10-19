МЗС України поклало відповідальність за життя утримуваного в СІЗО 19-річного українця на Росію

Міністерство закордонних справ України наголошує, що відмова Російської Федерації від допуску українських лікарів до викраденого в Білорусі 19-річного українця Павла Гриба покладає на Росію усю повноту відповідальності за його життя.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо рішення Октябрьського районного суду міста Краснодар РФ у справі незаконно утримуваного в Росії Павла Гриба.

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"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням 18 жовтня 2017 року Октябрьського районного суду м. Краснодар Російської Федерації продовжити до 4 січня 2018 року термін тримання під вартою незаконно затриманого та переміщеного до Російської Федерації громадянина України Павла Гриба", - завили українські дипломати.

"Безпідставне тримання Павла Гриба під вартою в СІЗО м.Краснодар за сфабрикованим обвинуваченням є черговим свідченням політичного характеру справи", - додали в МЗС.

"Демонстративна відмова в обстеженні стану здоров’я П.Гриба українськими лікарями на виконання рішення Європейського суду з прав людини та антигуманне до нього ставлення покладають усю повноту відповідальності за життя і здоров’я Гриба на російську сторону", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

"МЗС України вимагає негайно звільнити Павла Гриба та закликає міжнародну спільноту, правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем П.Грибом та посилити тиск на Російську Федерацію задля його звільнення", - додали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Октябрьський районний суд Краснодара (РФ) продовжив арешт Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

Нагадаємо, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

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Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля, де з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі. 13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня. У Павла важке вроджене захворювання, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що Європейський суд із прав людини запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я ц дізналися, чи отримує він необхідне лікування. 12 жовтня українські медики виїхали до Краснодара.

13 жовтня у МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.

Сьогодні стало відомо, що український консул отримав дозвіл на відвідання Гриба.