Померла відома українська журналістка і телеведуча

У понеділок, 23 жовтня, померла відома українська журналістка, телеведуча та ресторанний критик Ірина Алцибєєва. Про це повідомили колеги Ірини.

Ірина Алцибєєва була першим в Україні гастрономічним журналістом. Вона була провідною таких українських сімейних телепередач про кухні, як «Ресторанні новини», «Страва від шефа», «Подорожі зі смаком».

Читайте такожПомер один із продюсерів AC/DC Джордж Янг

Що стало причиною смерті журналістки, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, у Росії помер актор Дмитро Марьянов, відомий по фільму "День радіо". Актор помер від відрив тромбу по дорозі в лікарню підмосковній Лобні