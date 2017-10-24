Померла відома українська журналістка і телеведуча
08:46, 24 жовтня 2017Суспільство
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Ірина Алцибєєва була першим в Україні гастрономічним журналістом. Вона вела такі передачі, як «Ресторанні новини», «Страва від шефа», «Подорожі зі смаком».
Що стало причиною смерті журналістки, не повідомляється / Facebook Food&Music Kyiv
У понеділок, 23 жовтня, померла відома українська журналістка, телеведуча та ресторанний критик Ірина Алцибєєва. Про це повідомили колеги Ірини.
Ірина Алцибєєва була першим в Україні гастрономічним журналістом. Вона була провідною таких українських сімейних телепередач про кухні, як «Ресторанні новини», «Страва від шефа», «Подорожі зі смаком».
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Що стало причиною смерті журналістки, не повідомляється.
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