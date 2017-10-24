Зал Святошинського райсуду охороняє майже сотня поліцейських - начальник поліції

Зал Святошинського суду, де забарикадувалися прихильники лідера "руху ОУН" Миколи Коханівського, охороняє майже сотня поліцейських. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

За його словами, в приміщенні на даний момент перебувають до півсотні прихильників Коханівського і зараз ситуація спокійна. Ніч минула без пригод. За даними Андрія Крищенка, за медичною допомогою після вчорашніх подій ніхто не звертався.

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"Зараз все спокійно, ці особи (прихильники провідника "руху ОУН", - ред.), закрилися там з Коханівським. Поліція біля суду, що виключає можливість вивезти його і зробити втечу з-під варти", - сказав Крищенко.

Він також зазначив, що термін тримання під вартою Коханівського спливає сьогодні. Зазначимо, що прихильники провідника, які вчора розгромили зал суду, стверджують, що термін вже сплив. Саме це і стало приводом для того, що сталося вчора в суді.

Андрій Крищенко також зазначив, що поліція зараз документує наслідки погрому, відкрито кримінальне провадження (ст. 194 Кримінального кодексу "Умисне знищення або пошкодження майна").

Як зазначив телеканалу "112 Україна" сам Микола Коханівський, він готовий відповідати за свої дії за законом. Малося на увазі, очевидно, відповідальність за перестрілку з Русланом Качмалою, що сталася на вихідних.

Як повідомляв УНІАН, колишнього командир добровольчого батальйону ОУН Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко».

Прихильники Коханівського в ніч на 24 жовтня влаштували погром у Святошинському райсуді Києва. Активісти розгромили приміщення і почали будувати барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ізолятор тимчасового утримання після оприлюднення рішення суду про перенесення засідання по обранню запобіжного заходу на 9.00.