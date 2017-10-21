Лідер "руху ОУН" Коханівський влаштував стрілянину у Києві

Сьогодні, 21 жовтня, у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського. Він поранив із травматичного пістолета екс-командира одного із взводів «Правого сектору» Руслана Качмалу із позивним «Рем».

Як повідомляє Нацполіція, на місці події у траві виявлено ПМР та стріляні гільзи калібру 9 мм. У результаті у потерпілого дотикові поранення у спину та ногу (допомогу надали на місці). Обох чоловіків доставлять в управління поліції для встановлення причин та обставин конфлікту".

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Дружина Коханівського розповіла Громадському, що стрілянина сталася після сварки та бійки. "Ми йшли на метро з поминок. Вчора поховали нашого побратима. Нас наздогнав Руслан Рем, він погрожував Коханівському і провокував його. Тоді вони почали битися", - сказала вона. За її словами, Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, почалася бійка, і він дістав травматичний пістолет і вистрілив.

У поліції розповіли, що затримання провів патрульний у день свого вихідного. Він прогулювався і почув стрілянину.

Продовження - Коханівський, який влаштував стрілянину в Києві, також отримав поранення - поліція

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Добровольчому русі ОУН заявили про розгром, вчинений поліцією вранці 9 травня біля будівлі та в приміщенні їхнього штабу в Києві, а також про затримання 25 осіб. Проте у Міністерстві внутрішніх справ України заперечили заяви ОУН та заявили, що поліцейські не штурмували офіс ОУН у Києві, а намагалися затримати правопорушників, які вчинили протиправні дії проти учасників ходи з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні.