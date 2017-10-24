Президент України Петро Порошенко запевняє, що в Україні завершується період «затягування пасків». Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

«Період затягування пасків – завершується. На відміну від пенсійної реформи, яка демонструє позитивний ефект з перших днів, інші реформи, як освітня, охорони здоров’я чи судова, - дадуться взнаки і принесуть відчутні й корисні для суспільства результати за кілька років», - заявив він.

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«Так, нам всім зараз не терпиться. У нас, як в тій приказці: теля ще з корови не вийшло, а ми вже з довбешкою стоїмо. Але впевнений, результат буде, і результат – позитивний», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за прогнозу зростання економіки у 2019 році на 3% допускає збільшення цього показника до 5-7%.