Плакали і просили їсти: у Києві батьки замкнули маленьких дітей самих в квартирі на дві доби

У Києві батьки на дві доби замкнули в квартирі 4-річного хлопчика і 2-річну дівчинку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва на сторінці в Facebook.

"Малі діти були зачинені самі в квартирі дві доби. Малюки плакали, звали маму, скаржилися, що другий день нічого не їли, і просили забрати їх звідти. Оскільки мова йшла про небезпеку життя дітей, інспектори зламали замок і відкрити двері квартири, щоб визволити малюків. Обидві дитини - хлопчик Микита (4 роки) і дівчинка Вікторія (2 роки) - були налякані, виглядали недоглянутими і просилися до мами", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що інспектори викликали швидку допомогу і передали дітей лікарям, зараз їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Маріуполі голодні діти, яких мати залишила самих на дві доби, з вікна просили їжу у перехожих. Недбайлива мати заявила поліцейським, що ходила в магазин, а потім вирішила піти в гості і затрималася.