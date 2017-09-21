У Маріуполі голодні діти, яких мати залишила самих на дві доби, з вікна просили їжу у перехожих

У Маріуполі викликаний сусідами наряд поліції врятував голодних дітей, яких мати залишила одних на дві доби. Про це повідомляє Патрульна поліція України на сторінці в Facebook.

"Патрульні, які прибули за викликом обурених громадян побачили малолітніх роздягнених дітей на підвіконні, які просили їжу у перехожих. За словами сусідів, діти вже протягом другої доби сидять вдома на самоті. Люди годували дітей через вікно 1 поверху", – йдеться в повідомленні.

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Після прибуття правоохоронців через кілька хвилин на місце прибула і 28-річна мати дітей. Вона пояснила поліцейським, що ходила в магазин, а потім вирішила піти в гості і затрималася.

Патрульні поліцейські негайно викликали на місце співробітників ювенальної превенції, які склали на жінку адмінпротокол за недбале ставлення до дітей. Після цього 2-річного хлопчика і його 4-річну сестру разом з матір'ю доставили до працівників органів опіки та піклування.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві 20-річна матір залишила двох малих дітей самих удома на 9 днів, хлопчик помер.