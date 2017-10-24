У Житомирі визначили переможців ІІ відкритого обласного чемпіонату кулінарного мистецтва та сервісу «Battle Chefs 2.0». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, переможцями чемпіонату «Battle Chefs 2.0»

На кубок голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича стали: Дмитро Матушинський , Геннадій Сілко, Юлія Степанюк, Павло Журавльов, Сергій Клочко, Ярослав Михайловський,

Сергій Мартинюк, Віктор Бєляк, Аліна Баглайчук, Сергій Буц, Ліля Киричук, Юлія Дурава, Лариса Брузда, Марина Олексієнко, Олександра Зарєчна, Анна Васьківська та Роксолана Клименюк.

Усі вони були відзначені золотими медалями у різних номінаціях.

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Під час чемпіонату також визначено срібних та бронзових медалістів.

Детальніше з іменами переможців можна ознайомитись на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, У Житомирі у торговому центрі " Метро" 20 та 21 жовтня проходив другий відкритий чемпіонат кулінарного мистецтва і сервісу«Battle Chefs 2.0». Близько 100 кулінарів змагалися за кубок голови Житомирської облдержадміністрації, готуючи різні страви. Також свої уміння демонстрували й офіціанти.

Чемпіонат тривав в рамках дводенного свята «GastroCity in Zhytomyr 2017». В рамках заходу пройшли майстер-класи зі стародавньої української кухні, з приготування став із птиці, оригінальних блюд з риби та морепродуктів, тощо.Також відбулися практичні змагання кулінарів з приготування ресторанних десертів та суші, з молекулярної кухні.Окрім майстер-класів відомих кулінарів та дефіле в кулінарному одязі, в рамках чемпіонату провели презентацію туристичного потенціалу Житомирщини.