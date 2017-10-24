Підозрюваний у розтраті екс-начальник "Львівоблавтодору" переписав чотири квартири на дочку

Львівський апеляційний суд частково зняв арешт з майна екс-директора «Львівоблавтодору» Андрія Сліпецького. У вересні посадовцю оголосили підозру у розтраті 2,8 млн грн бюджетних коштів. Після цього суд наклав арешт на його майно. Однак його частина вже не є власністю Сліпецького, тому його адвокати клопотали про зняття арешту. Про це повідомляють Наші гроші.Львів.

Читайте такожЧорновол хоче взяти на поруки чиновника Міноборони, підозрюваного у розтраті 149 мільйонівЯк йдеться в повідомленні з посиланням на ухвалу апеляційного суду Львівської області, знято арешт з чотирьох квартир, двох гаражів та одного автомобіля. Саме це майно вибуло з власності Андрія Сліпецького ще до оголошення йому підозри.

Чотири квартири площею від 81 до 123 кв. м та два гаражі знаходяться в одному будинку на вулиці Східній у місті Самбір. Спочатку ці об’єкти нерухомості були зазначені в декларації за 2016 рік Андрія Сліпецького як його власність. Але вже 28 березня 2017 року він подарував їх своїй донці Тетяні Сліпецькій. Дарування відбулось через дев’ять днів після звільнення Сліпецького з посади керівника «Львівоблавтодору».

Також Сліпецький встиг продати позашляховик Ssang Yong 2009 року випуску.

Арештованими залишаються частка екс-чиновника в будинку в Самборі, два автомобілі Mercedes-Benz (1995 та 1989 року випуску), мотоцикл Кawasaki, автомобілі ВАЗ (1991 року випуску) та ЗіЛ та три земельні ділянки в Самборі.

Андрій Сліпецький очолив «Львівоблавтодор» у січні 2016 року. А вже 17 березня 2017 його звільнили з посади через неефективну роботу. Перед звільненням перевірка виявила, що перевитрати бюджету становлять понад 8,2 млн грн.

1 вересня йому оголосили підозру у розтраті 2,8 млн грн бюджетних коштів. За даним поліції, Сліпецький дав завдання внести неправдиві дані у документацію, завищивши обсяги використання енергоносіїв на таку суму. Сліпецькому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та за клопотанням слідчого було арештовано його майно. Екс-посадовцю загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.