На Житомирщині завершено роботи з переобладнання шкільної бібліотеки нового зразка у Хорошівській гімназії

На Житомирщині завершено всі роботи з переобладнання шкільної бібліотеки нового зразка у Хорошівській гімназії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, перша серед районів області медіатека працює у Хорошівській гімназії.

Облаштування першої районної бібліотеки на Житомирщині завершили вчасно у жовтні згідно дедлайну, який ставив голова ОДА Ігор Гундич.

У медіатеці зробили ремонт приміщення – замінили підлогу з дерев’яної на бетонну з лінолеумом та три дверні блоки, провели електромонтажні роботи, шпаклювання стін, стелі, тощо.

«Всі необхідні меблі та сучасне обладнання – комп’ютери та смарт-телевізор – вже функціонують у медіатеці для того, аби учні гімназії активно відвідували сучасну шкільну бібліотеку й проводили час із користю», - сказано у повідомленні.

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Загальна вартість облаштування медіатеки становить 399,4 тис. грн, з яких 175 тис. грн – це кошти обласного бюджету, 224,4 тис. грн – місцевого (102,6 тис. грн використано для виготовлення меблів та 121,8 тис. грн - для обладнання медіатеки).

Як повідомляв УНІАН, роботи зі створення бібліотек нового зразка у Житомирській області розпочато за ініціативи дружини Президента України Марини Порошенко. Проект медіатеки вона вручила голові ОДА Ігорю Гундичу 7 квітня цього року після підписання меморандуму щодо впровадження інклюзивної освіти.

Нагадаємо, що вже 5 медіатек успішно функціонує у навчальних закладах Житомира.