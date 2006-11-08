Луценко звільнив начальника УБОЗ Одещини

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, перебуваючи в Одесі з робочим візитом, звільнив через незадовільну роботу начальника УБОЗ УМВС України в Одеській області Євгена КОРНИШЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

“Я вкрай незадоволений діяльністю УБОЗ” у цьому регіоні, наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. За його інформацією, за 10 місяців роботи цього підрозділу розкрито лише чотири справи щодо організованих злочинних груп, які підозрюються у скоєнні економічних злочинів. Водночас, як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, на Одещині існує чимало тіньових схем в економічній діяльності.

“У зв’язку з цим був змінений керівник підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю”, - зазначив міністр, додавши, що на посаду начальника УБОЗ Одещини замість звільненого Є.КОРНИШЕВА призначено колишнього керівника УБОЗ у Миколаївській області Бориса ДЗЮБУ.

Продовжуючи коментар щодо діяльності цього спецпідрозділу МВС, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “Я незадоволений наступальністю діяльності УБОЗ. Вважаю, що він захопився охороною контейнерів у портах”. За словами міністра, для “охорони контейнерів” є зовсім інші підрозділи, а в УБОЗу повинні бути зовсім інші завдання.

“Якщо буде необхідно, то підрозділ буде підданий черговій переатестації, якщо необхідно – буде розпущений, якщо за результатами першого кварталу він не продемонструє результатів дії”, - наголосив глава МВС України.