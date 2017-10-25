В Україні збільшилася кількість громадян, які вважають себе етнічними українцями - опитування

Понад 92% жителів України вважають себе етнічними українцями і лише 5,5% - росіянами. Що молодші респонденти, то частіше вони позиціонують себе українцями. У західному регіоні українську національну ідентичність задекларували 98,3% опитаних, у північному - 94,8, у центральному - 94,2, у південному - 87,5, у східному - 84,6%.

Про це 24 жовтня під час презентації та обговорення результатів соціологічного дослідження "Українське суспільство та європейські цінності", проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, сказала експерт Інституту Горшеніна Світлана Балюк.

Останній перепис населення в Україні проводили у 2001 році. Тоді 77,8% жителів України ідентифікували себе як українці і 17,3% - як росіяни.

Опитування, яке провели експерти, показало, що 55% тих, хто зараз назвали себе росіянами, вважають водночас себе громадянами України. Ще чверть із них ідентифікували себе як громадяни колишнього СРСР. Водночас вони живуть на сході України і мають більш ніж 60 років.

Українською мовою вдома спілкуються понад 60% опитаних, російською - 37%. Однак той факт, що в опитуванні не брали участь жителі окупованих територій, які переважно вважаються російськомовними, міг значно вплинути на кінцевий результат цього показника.

Директор Інституту міста Олександр Кобзарев зазначив, що за останні сто років, починаючи з 1900 року, частка українців в Україні майже не змінювалася.

"Незважаючи на Голодомор, на інші події, відсоток тих, хто в Україні ідентифікував себе як українець, залишався незмінним. А за останні кілька років частка українців різко зросла. І на це вплинула війна, яка зараз триває", - вважає він.

Дослідження "Українське суспільство та європейські цінності" проводилося у квітні-травні 2017 року. В рамках дослідження опитано 2000 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей).

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням, найбільше українці довіряють волонтерам, церкви і ВСУ. Менше 50% довіри мають громадські організації, прикордонна служба і українські ЗМІ.