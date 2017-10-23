Найбільше українці довіряють волонтерам, церкві та ЗСУ – опитування

Найбільше українці довіряють волонтерам, церкві та Збройним силам України.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 жовтня 2017 року.

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Так, волонтерським організаціям довіряють 66,7% респондентів, церкві - 64,4%, Збройним силам України - 57,3%, добровольчим батальйонам - 53,9%, Національній гвардії України - 52,6%, Державній службі з надзвичайних ситуацій - 50,5%.

Менше 50% довіри мають громадські організації. Їм довіряє 48% українців. Державній прикордонній службі довіряють 46,4% опитаних, українським ЗМІ - 48,3%.

Довідка. Під час дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.