Біля наметів під Радою залишаються близько 55 мітингувальників

Станом на ранок середи, 25 жовтня, біля наметів, що вставлені поблизу будівлі Верховної Ради України, перебували близько 55 мітингувальників. Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

«Станом на 8:30 у наметовому містечку на вул. Грушевського від вул. Шовковичної до вул. Липської перебуває близько 35 осіб, які стоять біля наметів. В містечку, що розташоване в парку та на Конституційній площі, біля наметів перебуває близько 20 осіб», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під Верховною Радою розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента. Також активісти встановили наметове містечко, зокрема і на проїжджій частині вул. Грушевського. Декілька разів відбувалися сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

Читайте такожУ сутичках під Верховною Радою постраждав поліцейський

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

23 жовтня у Департамент комунікації МВС повідомили, що під час сутичок біля Верховної Ради, де з 17 жовтня розпочалася акція протесту, постраждали двоє правоохоронців. Слідчі оголосили підозру одному з учасників сутичок.

24 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що 150-200 мітингувальників під ВР за фінансової підтримки з-за кордону готують силовий переворот в Україні. За даними прокуратури, кошти для фінансування акції біля будівлі ВР привозилися до України на приватних літаках громадянами Грузії, які перед цим відвідували Західну Європу.