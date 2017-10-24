Луценко обізвав людей під Радою "гастролерами" і звинуватив їх у підготовці силового перевороту на "втіху Кремлю"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що 150-200 мітингувальників під Верховною Радою за фінансової підтримки з-за кордону готують силовий переворот в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

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За словами генпрокурора, одним з найбільших надбань Майдану є право на мирний протест, "ба більше - в країні є підстави для мирного протесту громадян". "Влада має помилки, а життя людей достатньо важке", - переконаний він.

"Тим не менше, право на мирний протест не означає підготовку до силового перевороту, який затіяла невеличка купка людей – приблизно 150-200 чоловік, які, оголосивши себе єдиними праведниками, вимагають від держави робити тільки те, що вони, за підтримки фінансів з-за кордону, у свій час я це доведу, вони фінансуються з-за кордону, силовими методами за допомогою придбання автоматичної нарізної зброї, підготовки спеціальних збройних схронів хочуть нав’язати Українській державі. Відповідально заявляю: це у них не вийде, no pasaran, вони не пройдуть», - наголосив Луценко.

"Українська держава буде керуватися Конституцією, законами, волею народу, а не жменьки авантюристів, які хочуть зробити черговий переворот на втіху Кремлю", - запевнив він.

Луценко підкреслив, що участь у підготовці до перевороту беруть не тисячі людей, які приїжджають до Києва, а "жменька гастролерів".

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"Участь у цьому запланованому перевороті беруть гастролери без жодного громадянства, Міхеїл Саакашвілі, який як голова (Одеської) обласної державної адміністрації примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20 громадянам Грузії як цінним діячам культури. Тепер ці діячі "сеют вечное, мудрое, доброе" по всій території країні... Саме вони з нарізною зброєю охороняють Саакашвілі, перебувають у таборі та готують цей силовий переворот. Це не пройде. Ні українські громадяни, ні, тим більше, заїжджі гастролери не зможуть нав’язати волю Українській державі", - заявив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко. Пізніше відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

У суботу, 21 жовтня, учасники акції провели так зване віче, під час якого оголосили ультиматум главі державі. Вони вимагають протягом 5 днів внести до парламенту законопроекти про імпічмент президенту і про Антикорупційний суд.