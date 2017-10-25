Кличко: За два роки у столиці оновили понад тисячу прибудинкових територій

Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників КК “Київавтодор” з Днем автомобіліста і дорожника та вручив міські і державні нагороди. Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

«Я радий привітати весь ваш великий колектив з професійним святом – Днем автомобіліста і дорожника. На жаль, багато років столичні дороги були в занедбаному стані, гроші на їх відновлення практично не виділялися, - сказав Кличко. - Всі ми розуміємо, що одна з візитівок сучасного європейського міста - якісні дороги. І сьогодні ви своєю працею робите Київ європейською столицею», - сказав Кличко.

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Мер підкреслив, що з майже 3,5 тис. працівників «Київавтодору» понад 100 фахівців працюють в галузі понад 35 років.

«Серед вас є справді унікальні спеціалісти, які будували нашу столицю. Наприклад, головний технолог корпорації, Заслужений працівник сфери послуг України Анатолій Васильович Дабіжа, який працює майже 60 років! 43 роки працює у галузі Зубок Олександр Федорович, а також працівниці ШЕУ Слончак Раїса Михайлівна та Давидюк Галина Йосипівна. Я дякую за вашу відданість професії, відданість нашій столиці! Дуже добре, що є ті, хто створював традиції та може передати свій досвід», - наголосив Кличко.

Міський голова підкреслив, що саме зусиллями спеціалістів «Київавтодору» минулого року відремонтували 200 кілометрів столичних доріг, а цього року – ще 300 км доріг. За два роки у столиці оновили понад тисячу прибудинкових територій, більшість з яких не ремонтувалися по 30-40 років.

“Київавтодор” постійно розвивається, вдосконалює свою роботу, підкреслив Кличко. “Я часто буваю за кордоном, і кожного разу бачу різні ноу-хау, які потім ми втілюємо в Києві. Наприклад, побачили в Європі підвищені пішохідні переходи – реалізували ідею в Києві. Наразі у столиці майже 60 таких переходів. Те ж стосується і причепів безпеки, які я побачив у Німеччині. Сфотографував для Густєлєва. Купувати такі причепи – дорого, але автодорівці підійшли до питання творчо і почали виготовляти їх власними силами. А ще - винахід фахівців Київавтодору, на який вони отримали патент - пішохідні переходи з червоних та білих ФЕМів для вулиць із бруківкою”, - сказав мер.

Віталій Кличко також вручив працівникам КК “Київавтодор” почесні грамоти та подяки Київського міського голови, а дев’ятьом дорожникам - учасникам АТО – медалі «Честь. Слава. Держава». Також керівникові “Київавтодору” Олександру Густєлєву Кличко передав подяку КМДА для всього колективу підприємства.

“Ми цінуємо вашу нелегку роботу! Зі свого боку намагаємося всіляко підтримувати галузь – і фінансуванням, і новою технікою, і гідними зарплатами для працівників» – зазначив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, Київ назвали лідером серед українських міст за темпами та обсягами ремонту доріг. Влада міста каже, що столиця продовжить реанімацію столичної дорожньої інфраструктури.