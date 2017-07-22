Суд обрав запобіжний захід активістці Femen, яка оголила груди під час візиту Лукашенка

Печерський районний суд Києва обрав активістці Femen Анжеліні Діаш, яка вчора вчинила провокацію в Адміністрації президента України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це її адвокат Ярослав Яценко повідомив у Facebook.

«Анжеліні обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, зі здачею закордонного паспорта», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня після переговорів президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України, коли міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи, Діаш оголила груди і почала бігати перед камерами, вигукуючи гасла «Жыве Беларусь» і «Стоп диктатура!». Охоронці негайно вивели її із зали.

Пізніше стало відомо, що Діаш потрапила до АП за підробленим журналістським посвідченням.

За даними адвоката, Діаш інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, поєднане з опором представнику влади.