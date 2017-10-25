Український паспорт виявився кращим за російський

Аналітики інтернет-сервісу Passport Index склали рейтинг паспортів різних держав світу. Критерієм відбору була кількість країн, які власник паспорта може відвідати без візи або з отриманням візи в місці перетину кордону, повідомляє Independent.

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Перше місце зайняв паспорт міста-держави Сингапур в Південно-Східній Азії, що надає безвізовий в'їзд в 159 країн. На другому місці Німеччина. З німецьким паспортом можна відвідати без візи 158 держав. Третє місце розділили Швеція і Південна Корея (157 країн). США, Канада, Ірландія і Малайзія на шостому місці (154 країни). Україна знаходиться на 32-му місці разом з Макао і Тайванем (безвізовий в'їзд до 120 країн). Росія розділила 41 місце з Македонією і Кірібаті — вільний в'їзд в 108 країн.

Останні рядки рейтингу зайняли Сирія (29 країн), Пакистан і Ірак (26 країн) і Афганістан, з паспортом якого можна відвідати без візи тільки 22 країни.