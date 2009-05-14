Стокгольмський арбітраж призначить терміни слухань за позовом «Венко»

Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма до кінця року призначить терміни проведення усних слухань за позовом «Венко» до уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів повідомив перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК.

«Позиції сторін відомі, вони не змінилися. Ми одержали неформалізовані позовні вимоги в сумах від «Венко». Наразі готуються меморандуми з обох сторін. Я думаю, до кінця року будуть визначені терміни усних слухань», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.