Телевізор та щоденні передачі з їжею: у СІЗО розповіли, як живе винуватиця ДТП Зайцева за гратами

Олена Зайцева, яка була за кермом автомобіля Lexus, що влетів у натовп людей на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова у Харкові, щодня отримує передачі з їжею в СІЗО. Про це розповів заступник начальника установи з виконання покарань №27 (Харківське СІЗО) Дмитро Холод, передає "Depo.Харків".

За його словами, Зайцева перебуває у камері ще з дев'ятьма підозрюваними у тяжких злочинах (грабежі незаконний обіг наркотиків, нанесення тяжких тілесних ушкоджень). Всі вони різного віку.

Загалом в СІЗО на сьогоднішній день, за словами Холода, перебувають 105 жінок.

Він додав, що Зайцева вже адаптувалася до умов, поводить себе спокійно.

"Скарг від неї не було, вона поводить себе спокійно. Зараз вона адаптувалася і перебуває в нормальному стані", - сказав Холод.

На побачення до Зайцевої приходила мати, також її регулярно відвідує адвокат.

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"Побачення з адвокатом, вони не обмежені, вона може приходити в робочий час щодня", - пояснив Холод.

Він додав, що в день, коли Зайцеву привезли із зали суду, з нею працював психолог, бо вона була в пригніченому стані. За допомогою до лікарів не зверталася.

У камері, де перебуває Зайцева, окремий санвузол та душ, є телевізор, але інтернет жінкам використовувати заборонено.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Тоді повідомлялося, що в результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії. У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.