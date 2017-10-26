Кінець розвагам: за студентом, який стріляв з балкона в центрі Харкова, прийшла поліція

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини, яку в центрі міста влаштував студент.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 26 жовтня, у соцмережах був опублікований відеозапис, на якому видно молодого чоловіка, що з предмета, схожого на пістолет, стріляє з балкона багатоповерхівки у бік перехожих.

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Через кілька годин автор видалив запис, однак його скопіювали інші користувачі. Крім того, судячи з фотографій, які розмістив автор відео у своєму акаунті, можна припустити, що зловмисник є, найімовірніше, студентом Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області УНІАН повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав і звернень до поліції та лікарні не було.

За відомостями поліції, на ймовірне місце події виїхала слідчо-оперативна група, був влаштований поквартирний обхід будинку. В одній із квартир поліцейські виявили чотирьох молодих чоловіків. Робота продовжується, вилучаються речові докази. Предмет, схожий на пістолет, вилучений і направлений на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із використанням зброї). Винуватцям загрожує до 7 років тюрми. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, група молодих людей влаштувала своєрідну розвагу посеред білого дня. Хлопець вийшов на балкон однієї з квартир будинку і влаштував стрілянину з пістолета. Раніше, 10 жовтня він опублікував на персональній сторінці в Instagram фотографію з пістолетом під одним із деканатів ХНУ ім. Каразіна.