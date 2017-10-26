Розваги мажорів у Харкові: студент влаштував стрілянину з балкона в центрі міста (фото, відео)

Група молодих людей влаштувала своєрідну розвагу посеред білого дня. Хлопець вийшов на балкон однієї з квартир будинку і влаштував стрілянину з пістолета. Відео розмістив у Facebook Роман Пелех.

Як повідомляє "Місто Х", стрілянина сталася за адресою вулиця Пушкінська, 54. Поки невідомо, з якої саме зброї стріляв молодий чоловік.

Варто відзначити, що він не перший раз викладає фото-, відеоматеріали, на яких зображений зі зброєю.

Наприклад, 10 жовтня він опублікував фотографію з пістолетом під одним із деканатів ХНУ ім. Каразіна на персональній сторінці в Instagram.

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Ім'я "героя" поки не відомо, в ГУ Національної поліції в Харківській області пообіцяли прокоментувати даний інцидент пізніше.

Варто відзначити, що після того, як публікації про стрілянину почали з'являтися в ЗМІ, молодий чоловік видалив свою сторінку, однак фото вже встигли розійтися по мережі.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні на дитячому майданчику підліток влаштував стрілянину.