Чартер з 90% знижкою: турки-переможці тендерів на Львівщині "подякували" голові ОДА, надавши літак до Чехії - ЗМІ

Журналісти львівського антикорупційного сайту «Наші гроші. Львів» з’ясували, що приватний літак для одноденного візиту у Брно голови ЛОДА Олега Синютки надала турецька компанія Onur, яка регулярно перемагає у тендерах на ремонти доріг на Львівщині. За переліт Львів-Брно-Львів реактивним літаком бізнес-класу Falcon 2000 Олег Синютка заплатив 29,8 тис. грн, хоча повна вартість такого такого перельоту становить близько 320 тис. грн.

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За словами Дарини Каленюк, виконавчої директорки Центру протидії корупції, знижка голові ЛОДА у понад 90% вартості перельоту може трактуватися як хабар. Натомість сам Олег Синютка, вочевидь, не бачить у цьому конфлікту інтересів. У коментарі «НГ. Львів» надзвичайно низьку вартість перельоту він пояснив тим, що добре «поторгувався».

Як відзначає ZAXID.NET, 11 жовтня Олег Синютка винайняв приватний чартер для польоту з одноденним робочим візитом у Брно. Пізніше голова ЛОДА повідомив, що заплатив 29,8 тис. грн за переліт зі Львова у Брно і назад, проте так і не назвав компанію, яка надала літак.