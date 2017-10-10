На Житомирщині затримано зловмисників, які вимагали з жителя Бердичева майже мільйон гривень (фото)

В Житомирській області співробітники Нацполіції та Управління СБУ затримали групу чоловіків, які вимагали з жителя Бердичева близько мільйона гривень. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Читайте такожНа Житомирщині судитимуть медиків виправної колонії за хабар у $ 5 тисячЯк зазначається у повідомленні, чотирьох вимагачів було затримано 9 жовтня у Бердичеві. «Предметом маніпуляцій негідників стала вантажівка, придбана бердичівським підприємцем за кордоном майже півроку тому. За вимагання затриманим може загрожувати до 10 років позбавлення волі», - розповіли УНІАН у поліції.

Затримання вимагачів стало результатом спільної операції Головного управління Нацполіції в Житомирській області та регіонального Управління СБУ.

Потерпілим від дій вимагачів став житель Бердичева, який у квітні цього року за допомогою знайомого придбав у Німеччині та перегнав в Україну вантажний автомобіль MAN. За попередньою домовленістю, після процедури розмитнення чоловік мав сплатити своєму супровіднику, 62-річному жителю Бердичівського району, $8 тис. Останній, бажаючи отримати більшу суму, заручився підтримкою своїх знайомих.

Один із них, 51-річний бердичівлянин, уже є підсудним у справі вимагання.

Відтак, власнику іноземної фури вимагачі назвали нові боргові зобов’язання у $40 тис. Допоки ж він не виплатив гроші, у якості залогу зловмисники змусили чоловіка віддати документи та ключі від автомобіля.

«Не заспокоїлись вимагачі й після того, як власник вантажівки, розмитнивши її, передав їм попередньо домовлену суму у 8 тисяч доларів США», - уточнили у поліції. Натомість, для більшого впливу і тероризування бердичівлянина, вони підключили до справи ще двох чоловіків, 29-річних жителів Київської області. Вимагання телефоном та під час зустрічей тривали аж по вересень цього року.

«Вчора, 9 жовтня, одразу після чергової такої зустрічі на стоянці вантажних автомобілів у м. Бердичеві, на якій потерпілому вимагачі погрожували застосуванням зброї та вбивством, їх було затримано відповідно до ст. 208 КПК ("затримання уповноваженою службовою особою"). Цим особам оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 189 КК ("вимагання"), - повідомив УНІАН в.о. начальника Головного управління Нацполіції Житомирщини Сергій Крупєй.

За чинним законодавством вимагачам може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.