У Луганську окупанти засудили фаната "Зорі" до 17 років в'язниці – журналіст
За словами журналіста Романа Бочкали, хлопець навіть під тортурами не змінив своєї позиції, для Влада Луганськ - це Україна.
В окупованому Луганську «суд» засудив 21-річного фаната футбольного клубу "Зоря" Владислава Овчаренко до 17 років в'язниці суворого режиму, звинувативши його в шпигунстві на користь України.
Про це з посиланням на слова рідних хлопця повідомив журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала похоронний фургон, який в’їхав у Росію з Донбасу
«Якось зовсім тихо пройшла новина. А тим часом вчора в Луганську 17 років суворого режиму дали Владу Овчаренко. Мені подзвонили його рідні. Незаконний суд окупантів визнав хлопця винним у шпигунстві на користь України за ст. 335 КК т. н. "ЛНР". Він справжній Герой. Навіть під тортурами не змінив своєї позиції. Для Влада Луганськ це Україна. А чи не забула про нього рідна країна? Близькі стурбовані, що переговори про звільнення Овчаренка зовсім затихли», – написав журналіст.