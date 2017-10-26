У Луганську окупанти засудили фаната "Зорі" до 17 років в'язниці – журналіст

В окупованому Луганську «суд» засудив 21-річного фаната футбольного клубу "Зоря" Владислава Овчаренко до 17 років в'язниці суворого режиму, звинувативши його в шпигунстві на користь України.

Про це з посиланням на слова рідних хлопця повідомив журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в Facebook.

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«Якось зовсім тихо пройшла новина. А тим часом вчора в Луганську 17 років суворого режиму дали Владу Овчаренко. Мені подзвонили його рідні. Незаконний суд окупантів визнав хлопця винним у шпигунстві на користь України за ст. 335 КК т. н. "ЛНР". Він справжній Герой. Навіть під тортурами не змінив своєї позиції. Для Влада Луганськ це Україна. А чи не забула про нього рідна країна? Близькі стурбовані, що переговори про звільнення Овчаренка зовсім затихли», – написав журналіст.