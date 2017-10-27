На Вінниччині на колінах прощалися з охоронцем нардепа Мосійчука Русланом Кушніром
20:16, 27 жовтня 2017Суспільство
538 0
У батьків Руслан був єдиним сином. У загиблого лишилася 4-річна донька і вагітна дружина.
На Вінниччині попрощалися з Русланом Кушніром - охоронцем нардепа Мосійчука
31-річний старший сержант поліції працював охоронцем Ігоря Мосійчука і загинув під час теракту у Солом'янському районі столиці.
Колишній беркутівець, у 2014 році він одним із перших пішов в АТО, йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте також"Можна тільки здогадуватися, хто і навіщо": реакція соцмереж на замах на нардепа МосійчукаСлужив у полку поліції особливого призначення Києва. Побратими, колеги та односельці проводжали його в останню путь на колінах.
Сільський голова Жабокрички Микола Савченко згадує загиблого як порядного сім'янина, який любив доньку та піклувався про батьків.
Колишній командир взводу Олександр Огневий: "він виконав свій обовязок - врятував життя іншим людям".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Замах на нардепа Мосійчука