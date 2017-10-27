На Вінниччині на колінах прощалися з охоронцем нардепа Мосійчука Русланом Кушніром

31-річний старший сержант поліції працював охоронцем Ігоря Мосійчука і загинув під час теракту у Солом'янському районі столиці.

Колишній беркутівець, у 2014 році він одним із перших пішов в АТО, йдеться у сюжеті ТСН.

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Сільський голова Жабокрички Микола Савченко згадує загиблого як порядного сім'янина, який любив доньку та піклувався про батьків.

Колишній командир взводу Олександр Огневий: "він виконав свій обовязок - врятував життя іншим людям".