ФСБ Росії розслідує як "диверсію" пошкодження газопроводів і ЛЕП в окупованому Криму

Слідчий відділ управління ФСБ Росії по анексованому Криму порушив три кримінальні справи за фактом пошкодження газопроводів і ЛЕП на півострові 31 жовтня і 1 листопада, передає Крим Реалії.

«Порушено три кримінальні справи за фактами за частиною 1 статті 281 Кримінального кодексу (диверсія)», - йдеться в повідомленні.

Національний антитерористичний комітет Росії 1 листопада повідомив про пошкодження лінії газопроводу в Алушті, в результаті чого понад тисячу жителів на Південному березі Криму залишилися без газу. Одночасно з цим припинилася подача електроенергії в зв'язку з падінням опори лінії електропередачі.

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«Крименерго» повідомило, що 31 жовтня «відбулося технологічне порушення» на двох високовольтних лініях: «Перевальне - Алушта» і «Алушта - Лучисте», які здійснюють часткове електропостачання Південного берега Криму.

Правоохоронні органи в Криму заявили, що розглядають всі версії того, що сталося.

Мінпаливенерго Криму стверджує, що електропостачання населених пунктів Південного берега Криму, де напередодні обрушилася опора лінії електропередачі, не припинялося.

Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму судитимуть за екстремізм українського активіста Ігоря Мовенка, який раніше намагався домогтися розслідування за фактом нападу на нього колишнього співробітника спецпідрозділу МВС «Беркут». Як повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи, Мовенко 26 жовтня в УФСБ Севастополя вручили постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 2 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), за якою йому загрожує до 5 років позбавлення волі.