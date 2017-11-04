У Харкові планують створити центр допомоги учасникам АТО

На Гімназійній набережній, 22 планують відкрити міський центр допомоги учасникам АТО і членам їх сімей. Про це повідомили представники міської ради на конференції Асоціації ветеранів АТО і патріотів України міста Харкова, в п'ятницю, 3 листопада, пише KHARKIV Today.

Учасники конференції обговорили план подальшої роботи асоціації і, зокрема, створення реабілітаційного центру для харків'ян-ветеранів АТО. Центр планують відкрити до кінця року, приміщення для нього надала міська рада. В будівлі належить зробити ремонт і оснащення необхідною технікою та меблями.

Читайте такожВетеран АТО змінив автомат на бізнес з розведення равликів

У реабілітаційному центрі будуть працювати реабілітолог, психолог, юрист, буде вестися статистика працевлаштування.

«Будемо допомагати демобілізованим бійцям пройти курси підвищення кваліфікації, соціалізації, влаштування на роботу. Дуже велике безробіття серед учасників АТО, їм потрібно допомогти пройти соціалізацію. Питання не в службах, багато служб добре працюють, але побратим більше вірить побратиму, і швидше проходить адаптація ветеранів. Ми знаємо, які у кого проблеми зі здоров'ям, куди людина може влаштуватися, як допомогти інвалідам, які не можуть прожити на одну соцдопомогу», — зазначив голова Міської асоціації ветеранів АТО Денис Семенюк.

За його словами, зараз у Харкові проживають близько 4,5 тисячі демобілізованих бійців, яким потрібна підтримка.