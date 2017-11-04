У Житомирі урочисто відкрилася Міжнародна Хореографічна Асамблея імені Скорульської

Сьогодні у Житомирі урочисто відкрилася Міжнародна Хореографічна Асамблея імені Наталії Скорульської.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття Асамблеї відбулося о 16 годині у Житомирській обласній філармонії імені Ріхтера.

Перед цим у Житомирі відбулося покладання квітів до меморіальної дошки Михайла Скорульського, адже цьогорічна Асамблея присвячена 130-річчя з його дня народження. На покладанні була присутня родина Скорульських.

Участь у відкритті Асамблеї взяли: віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку і житлово-комунального господарства, житомирянин Геннадій Зубко, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, учасники та гості заходу, жителі міста.

Виступаючи на відкритті Асамблеї, Зубко, зокрема, зазначив, що "для українського уряду вкрай важливо, щоб культура була основю того, на чому базуються всі інші економічні взаємовідносини у державі".

Він розповів, що у дитинстві відвідував балетну студію.

У свою чергу, відкриваючи захід, Сухомлин сказав, що Асамблея дуже швидко, за кілька років, набула статусу міжнародної. Так, на Асамблею прибули представники чотирьох країн: Болгарії, Грузії, Польщі, Білорусі та семи областей України.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 4-6 листопада проходить Міжнародна Хореографічна Асамблея імені Наталії Скорульської – відомої артистки балету і землячки житомирян. В Асамблеї візьмуть участь танцюристи з 4 країн світу. Впродовж 5 листопада у Житомирському облмуздрамтеатрі імені Кочерги пройде сам конкурс, майстер-класи від провідних хореографів України та світу, хореографічний форум для керівників колективів.

Гала-концерт Асамблеї запланований на 6 листопада. Близько 500 учасників змагатимуться у балетному мистецтві, танці «Модерн» та дитячому танці. А у Міжнародному фольклорному фестивалі, який відбудеться 6 листопада, продемонструють свою культуру та традиції Грузія, Болгарія та Україна. У рамках проекту планується показ виставки особистих речей та фото з архіву сім’ї Скорульських.

Співорганізатором конкурсу є Житомирська облдержадміністрація. Адже Асамблея увійшла до переможців інститутів громадянського суспільства та отримала грант у розмірі 80 тис. грн на реалізацію проекту. Загальний фонд конкурсу – більше 400 тис. грн

Довідка УНІАН. Міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської присвячена 130-річчю від дня народження Михайла Скорульського – українського композитора, піаніста, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, батька Наталії Скорульської.

Наталія Скорульська (7 листопада 1915 р., Житомир - 6 серпня 1982, Київ ) — українська артистка балету, балетмейстер, педагог, сценарист, заслужена артистка УРСР (1951). Захід проходитиме за сприяння Міністерства культури України, за підтримки Житомирської обласної державної адміністрації і Житомирської міської ради, а також громадської організації «Центр хореографічного мистецтва ім. Н. Скорульської».