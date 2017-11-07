Голова Житомирської ОДА Гундич сьогодні із робочою поїздкою перебуває у Житомирському районі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні із робочою поїздкою перебуває у Житомирському районі. Про це з місця події передає кореспондент УНІАН.

Під час поїздки керівник області ознайомиться з тим, як працює його ініціатива з підтримки сонячних електростанцій.

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Раніше стало відомо, що Гундич затвердив план заходів до 2020 року із вшанування подвигу учасників Революції Гідності.