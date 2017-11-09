Екс-помічниця Піскуна купила будинок Кім Кардашьян за майже $18 мільйонів по сусідству з Ілоном Маском (відео)

Зіркова пара Кім Кардашян і Каньє Уест продали свій широко відомий особняк Bel Air українці.

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Як повідомляє variety.com, будинок продали за 17,8 млн доларів, а покупцем стала Марина Ектон, яка за даними видання "є підприємцем і філантропом українського походження, яка живе на березі затоки "Bаy Area" в Сан-Франциско, але хоче більше часу проводити в Лос-Анджелесі, щоб розвивати співочу кар'єру.

Вона шукала будинок, де може розташувати студію, Кім Кардашян особисто була присутня на оглядинах маєтку покупцем". Як дізналася ТСН, Марина Ектон в Україні працювала під іншим прізвищем. Вона займала посаду помічниці колишнього Генпрокурора України Святослава Піскуна. У відкритих джерелах ще можна знайти резюме українки, де вказується, що Марина працювала в ГПУ у 2005-2010 роках. Святослав Піскун особисто підтвердив ТСН, що Марина працювала у нього, але він давно з нею не стикався і нічого не знає про зміни в її особистому житті.

За даними ТСН, Марина вийшла заміж за впливового американського бізнесмена. Її соцмережі рясніють фотографіями подорожей і повідомленнями про початок співочої кар'єри. Зазначимо, що і факту покупки маєтку Марина не приховує – вона особисто поділилася посиланням на новину у своїй соцмережі. Також з її сторінок можна дізнатися, що жінка є засновницею власного благодійного фонду.

Зазначимо, що цей особняк Кардашян-Уест придбали в 2013 році за 9 мільйонів доларів. І протягом двох років робили дорогий ремонт і переобладнання будинку. Будинок виконаний в тосканському стилі з монохромним мінімалістичним дизайном всередині. В цілому резиденція розкинулася на 9 тис кв. м, має 6 спалень, 8 ванних кімнат, на задньому дворі розташовані кам'яне патіо, великий газон, басейн та спа.

Додамо, що в районі також живе засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск. В мальовничому районі Бель-Ейр, розташованому на схилах гір Санта-Моніка, Маск придбав відразу п'ять будинків.