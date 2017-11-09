В Україні вперше звільнили з в’язниці "довічника"

43-літнього Олександра Каверзіна, засудженого за 13 злочинів, звільнено від довічного позбавлення волі. Таке рішення 3 листопада прийняв апеляційний суд Вінницької області, повідомляє портал "Судова влада України".

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"Олександр Каверзін – інвалід I групи по зору, страждає внутрішньочерепним тиском, який може спровокувати інсульт. Осліп чоловік від катувань, що завдали йому працівники міліції. Про це дізнався і Європейський суд з прав людини", - йдеться в повідомленні.

"Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (заява 23893/03) встановлено порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з катуванням заявника працівниками міліції", – йдеться в повідомленні.

Також в ухвалі суду зазначається, що влада не провела ефективного розслідування за скаргою заявника на катування; у період з січня до вересня 2001 року постраждалому не надавалася адекватна медична допомога у зв’язку з ушкодженням ока.

Також суд керувався рішенням ЄСПЛ у справі «Лорс проти Нідерландів». У ньому – мова про те, що «повна сенсорна ізоляція, поєднана з тотальною соціальною ізоляцією, може знищити особистість та становить форму негуманного поводження, яка не може бути виправдана потребами забезпечення безпеки за будь-яких причин».

Олександр Каверзін обвинувачувався у вбивстві семи осіб, серед яких – троє працівників міліції. Також він засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, незаконне зберігання вогнепальної зброї, бандитизм та розбій.