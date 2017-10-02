Учасникам банди "Торпеда" інкримінується замах на вбивство та хуліганство

Позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат України (фракція «Народний фронт») Антон Геращенко заявляє, що учасникам бандитської групи, які підозрюються у скоєнні злочинів з розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні, інкримінується замах на вбивство двох і більше осіб та хуліганство. Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявив сьогодні в коментарі журналістам.

«Троє осіб затримані, з'ясовується причетність інших осіб до даних правопорушень, і я думаю, що значною мірою інші люди, яких спробують завербувати для проведення таких терактів, будуть знати, що вони будуть викриті, затримані і понесуть покарання», - заявив він.

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«Найважча стаття, яка інкримінується затриманим - організація замаху на вбивство двох або більше осіб - це кидання гранати на вулиці Грушевського в Києві у День Незалежності. За це може бути довічне ув'язнення. Інші злочини кваліфікуються як хуліганство», - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні заявив, що правоохоронці затримали бандитську групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні і пов'язана з екс-«регіоналами».