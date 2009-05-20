Тимошенко доручила відремонтувати психіатричну лікарню

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила вжити необхідних заходів для ліквідації пошкоджень будівель клінічної психіатричної лікарні імені О.Ф. Мальцева в Полтаві, які були завдані стихійним лихом.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, зазначивши, що дане доручення дано у зв’язку з повідомленнями в ЗМІ.

За інформацією управління, відповідальність за організацію всіх дієвих заходів у вирішенні даного питання нестимуть міністри охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, а також голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила міністрові юстиції Миколі ОНІЩУКУ перевірити, чи має змогу ТОВ «Львівські автобусні заводи» забезпечити автотранспортом міжнародний дитячий центр «Артек». Дане доручення дано у зв’язку з повідомленнями в ЗМІ, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Львівські автобусні заводи» заблокована державною виконавчою службою, і дане підприємство не зможе відправити 6 автобусів до МДЦ «Артек».

Прем’єр-міністр України також доручила вжити заходи щодо ремонту будівлі Художнього відділу Волинського краєзнавчого музею в Луцьку.