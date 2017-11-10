У 2017 році до вишів за спрощеною процедурою без ЗНО вступило 1550 переселенців

У 2017 році через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» до вищих навчальних закладів України за спрощеною процедурою без складання зовнішнього незалежного оцінювання вступило 1550 осіб з окупованого Криму та непідконтрольної території Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у матеріалах, представлених фондом "Відкрита політика" в Міністерстві освіти і науки України на міжнародній конференції "Створення міжнародної платформи для розширення доступу до якісної освіти громадянам, постраждалим у конфлікті".

Зокрема, у 2017 році розширилась мережа освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", які були створені у 2016 році для вступу молоді з тимчасово непідконтрольних та окупованих територій України до вищих та професійно-технічних навчальних закладів за спрощеною системою. Кількість освітніх центрів "Донбас-Україна" збільшилась з 32 до 33, а "Крим-Україна" - з 12 до 35.

Крім того, у 2017 році через освітні центри до вищих навчальних закладів вступили 1 550 осіб (1 346 - з Донбасу і 204 - з Криму)- за даними МОН, це в півтора раза більше, ніж минулого року. Так, у 2016 році за спрощеною процедурою вступили 1 008 осіб (855 - з Донбасу та 153 - з Криму).

Водночас зростає кількість учнів з тимчасово непідконтрольних та окупованих територій України, які навчаються на дистанційній формі та екстернаті.

Так, з Луганської області у 2015-2016 навчальному році таких учнів було 487, а в 2016-2017 навчальному році - 747. З Донецької області у 2015-2016 навчальному році таких учнів було 1651, а в 2016-2017 - 2238.