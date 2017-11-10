Більшість читачів УНІАН вільно спілкуються українською, та трапляються суржик чи русизми - опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 62% читачів вільно спілкуються українською, хоча часом ще трапляються суржик чи русизми.

При цьому 17% вважають, що у них ідеальна літературна українська мова. Більше того, вони переконані, що навіть можуть дати уроки.

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Крім того, 14% читачів думають, що їм "мова" "не нужна", вони хочуть розмовляти російською.

У свою чергу, 7% опитаних зізналися, що їм складно опанувати українську, але вони над цим працюють.

День української писемності та мови щороку відзначається в Україні 9 листопада, починаючи з 1997 року. За православним календарем це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.