У Дніпропетровській області директор школи вдарила учня-сироту (відео)

Виконуюча обов'язки директора КУ «Жовтневий навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням» (Софіївський район) Валентина Пасько вдарила вихованця - восьмикласника-сироту, передає 056.ua.

Читайте такожЛише 10% учнів в Україні навчаються іншими мовами - МОНЗа словами заступника директора з виховної роботи Надії Сердюченко, випадки застосування сили з боку в. о. директора установи спостерігаються не вперше. Інцидент, зафіксований на відео, стався 24 жовтня під час «розбору польотів» з вихованцями - дітьми, позбавленими батьківського піклування.

«Такі випадки раніше відбувалися і я говорила з Валентиною Василівною, але мої слова не мали ефекту. В нашому закладі функціонують так звані сектори: дисципліни і порядку, санітарний, культурно-побутовий, навчальний. Раз на чверть вихованці, які є керівниками секторів, звітують за своїми питаннями. Діти озвучили порушників дисципліни і все почалося на лінійці. Прямо на заході вона почала тягати дітей за одяг, штовхати. Після закінчення лінійки вона сказала зайти до неї всім класним керівникам та вихователям, а також дітям, які порушили дисципліну. Там почали розбирати поведінку кожної дитини і саме в той момент все і сталося», - розповіла Надія Сердюченко.

Валентина Пасько виконує обов'язки директора установи з січня2016 року. В даний час в школі навчається 124 дитини, з них 38 дітей-сиріт.