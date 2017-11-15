Best Fashion Awards-2017: назвали імена найкращих дизайнерів України (фото, відео)

Відбулася офіційна церемонія вручення щорічної премії Best Fashion Awards (BFA). Премія BFA була заснована в 2010 році як спосіб відзначити здобутки діячів української модної індустрії.

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Переможці у кожній з шести номінацій визначаються голосуванням групи з 30 експертів. До складу експертної групи входять відомі fashion-журналісти, критики, баєри та лідери суспільної думки, передає прес-служба мера Києва. Ведучою церемонії стала телеведуча програми Сніданок з 1+1. Вихідний Валентина Хамайко.

У 2017 році переможцями у кожній з номінацій стали:

Найкращий дизайнер жіночого одягу - ELENAREVA - Олена Рева

Найкращий дизайнер чоловічого одягу - sasha.kanevski - Олександр Каневський

Найкращий дизайнер аксесуарів - Ruslan Baginskiy - Руслан Багінський

Відкриття року - The Coat by Katya Silchenko - Катя Сільченко

Прорив року - Ienki Ienki - засновник Дмитро Євенко

Найкраща fashion-постановка - Frolov - Іван Фролов

Спеціальна премія Натхнення в 2017-му дісталася дизайнеру Поліні Нене. А нова, заснована тільки в цьому році премія Бізнес-прорив - Андре Тану.