"Інвестиція у майбутнє": журналісти розповіли, навіщо українки масово їдуть народжувати у США

Американське громадянство для українських дітей перестало бути екзотикою. Сотні співвітчизниць відправляються в США для того, щоб народити там свою дитину. Журналісти видання "Новое время" розповіли, чим керуються українки, які їдуть народжувати за кордон.

За американськими законами діти, що народилися на американській землі, автоматично стають громадянами цієї країни, а значить, мають право на державну допомогу, гранти, стипендії, медичну допомогу та безвізовий в'їзд в більш ніж 150 країн світу.

По досягненні 21 року вони можуть також ініціювати процес "возз'єднання з сім'єю", тобто, оселившись у США, покликати туди найближчих родичів. "Це свого роду інвестиція в майбутнє",- впевнена Наталія Гривкова, яка виїхала народжувати в штати. Вона не приховує, що їй подобається перспектива зустріти старість у Майамі.

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Приблизно так думають сотні українців, які щороку вирушають в США в "бебітур". Принаймні, ті з них, що не обмежені в коштах: мінімальна вартість пологів у США - $ 8 тис. З урахуванням перельоту, оренди житла та машини, організації харчування, дозвілля і непередбачених витрат гаманець кожної породіллі полегшується мінімум на $ 17 тис.

Засновниця Sunshine Baby, першої української компанії в сфері професійних послуг по організації пологів у США розповідає, що іноземці можуть вибрати будь-регіон Америки, адже "право землі" діє по всій її території, але більшість вибирають Майамі, де цілий рік літо і теплий океан.

При цьому цінник на комерційні пологи тут удвічі нижче, ніж у Чикаго, Лос-Анджелесі або Нью-Йорку.

Втім, і в американській бочці меду є ложка дьогтю. Так, за природні пологи в клініках доведеться поборотися. “З тобою ніхто не буде сидіти 12 годин, допомагати правильно дихати, стрибати на мячі. Вони скажуть: дорогенька, давай будемо стимулювати, вже пора", - розповідає одна з породіль.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

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