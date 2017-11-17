"Знову бидло": у Львові маршрутник цинічно принизив вдову бійця АТО

У Львові водій маршрутки №20 образив вдову героя АТО, заявивши на весь салон автобуса, що та купила посвідчення, аби безкоштовно їздити в транспорті. Про інцидент повідомила Катерина Яценко в Facebook, передає "Обозреватель".

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"Життя нічого не вчить. Знову бидло - водій маршрутки №20 номер ВС1831АА насміхався над посвідчення вдови героя АТО, викрикуючи на весь салон, що вона його купила. Скільки ще має бути постів і скарг, щоб припинити знущання і насмішки?" - написала вона.

Користувачів мережі обурив цей випадок. Деяких обурило не тільки поведінка водія, але і пасивність пасажирів. Інші ж запропонували монетизувати пільги, щоб у водіїв не виникало підозр.

Як повідомляв УНІАН, раніше в харківському супермаркеті касир відмовилася обслужити воїна АТО українською мовою, заявивши, що "Харків – це Росія".