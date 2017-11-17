Сьогодні в Україні відзначають День студента

Сьогодні, 17 листопада, в Україні відзначають День студента. Це свято є міжнародним. Воно було засноване в Лондоні в 1942 році, де тоді пройшла міжнародна зустріч студентів, які боролися проти нацизму.

Саме свято вирішили присвятити загиблим студентам-патріотам.

Читайте такожУ Гриневич пропонують розширити список спеціальностей, для яких встановлена підвищена стипендія

Так, 16 листопада 1939 року в окупованій нацистами Чехії празькі студенти і їх викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави. Війська окупантів розігнали демонстрацію, при цьому був застрелений студент медичного факультету Ян Оплетал, похорони якого переросли в акцію протесту.

Десятки демонстрантів були арештовані. 17 листопада рано-вранці німці оточили студентські гуртожитки. Більше 1200 студентів були заарештовані і поміщені у концтабір. Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили у в'язниці.

Сьогодні ж в різних країнах влаштовують вечірки для студентів, фестивалі та інші заходи.