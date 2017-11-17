Кабмін розширив проект зі спрощеної реєстрації шлюбу на нові населені пункти

Кабінет міністрів поширив дію пілотного проекту із запровадження спрощеної процедури реєстрації шлюбу на нові населені пункти. Відповідне розпорядження від 15 листопада 2017 р. № 812-р опубліковано на Урядовому порталі.

Читайте такожВ Україні можна буде зареєструвати шлюб і дитину онлайн Проект поширено у Ковелі, Нововолинську, Нікополі, Кам’янському, Волновасі, Лимані, Покровську, Коростені, Мукачеві, Тячеві, Олександрії, Вознесенську, Первомайську Миколаївської області, Ізмаїлі, Дубному, Сарнах, Тростянці Сумської області, Генічеську, Новій Каховці, Каневі, Смілі, Вижниці та с. Білозір’ї Черкаського району Черкаської області, с. Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області.

На сьогодні пілотний проект реалізується на території всієї України в 35 населених пунктах, де такою послугою скористалося більше 20 тис. пар.

«Розповсюдження пілотного проекту на інші населені пункти дасть змогу максимально наблизити відповідну адміністративну послугу до населення, створивши при цьому максимально зручні умови для отримання її фізичними особами з метою забезпечення реалізації гарантованого державою права на шлюб», - зазначають у Кабміні.