У Житомирі строковики-десантники склали військову присягу на вірність українському народові (фото)

18 листопада у Житомирі на стройовому плацу 199 Навчального центру Високомобільних десантних військ Збройних Сил України близько чотирьох сотень військовослужбовців строкової військової служби урочисто склали військову присягу на вірність українському народові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Командування Високомобільних десантних військ ЗС України.

Як зазначається у повідомленні, строковиків-десантників привітали батьки, рідні, близькі, друзі, духовенство та житомиряни.

Перед складанням присяги з молодим поповненням проходили заняття з бойової підготовки: вогнева, тактична, медична, повітрянодесантна розвідка, обкатка танком, тощо.

Найближчим часом молоді воїни здійснять свій перший стрибок з парашутом.

Сьогодні ж священний ритуал складання присяги розпочався із урочистого шикування та винесення Державного прапору України.

"Батьківщина довіряє вам захист своєї свободи, суверенітету та Незалежності. Вітаю вас із визначною подією у вашому житті – складанням військової присяги на вірність українському народові", – відзначив, звертаючись до строковиків, тимчасово виконуючий обов’язки командувача Високомобільних десантних військ Збройних Сил України генерал-майор Юрій Содоль.

Також вояки пройшли урочистим маршем.

Для учасників свята строковики-десантники продемонстрували елементи рукопашного бою та відтворили тактичний епізод, застосувавши бронетехніку, холості набої та різні піротехнічні засоби.

Після цього присутні оглянули сучасні зразки стрілецької зброї та бойової техніки, яка знаходиться на озброєнні частин Високомобільних десантних військ.

Нагадаємо, що 199-й Навчальний центр ВДВ – єдиний в Україні навчальний заклад, призначений для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації особового складу військових частин та підрозділів Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.