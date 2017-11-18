Поножовщина на Дніпропетровщині: п'ятеро поранених

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції у Дніпропетровській області, передає Depo.ua.

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У Царичанці між двома відвідувачами кав'ярні виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички нападник поранив ножем у груди 34-річного чоловіка. Ще четверо відвідувачів під час спроби розняти суперників отримали легкі різані рани.

Поліцейські Царичанського відділення поліції затримали зловмисника, ним виявися 46-річний житель сусіднього села Прядівка. Подія сталася 12 листопада 2017 року. Постраждалим надали медичну допомогу.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років за ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). На теперішній час чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.