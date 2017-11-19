"Не вір тому, що написано": французький репер підірвав мережу знятим у Києві кліпом
За три дні відео набрало майже 3 мільйони переглядів на YouTube. У кліпі можна побачити київські висотки, набережну Дніпра і Поштову площу.
Реп-виконавець Orelsan опублікував нове відео під назвою Tout va bien ("Все в порядку"). За три дні відео набрало майже 3 мільйони переглядів на YouTube.
У кліпі можна побачити київські висотки, набережну Дніпра і Поштову площу.
Головними діючими героями в кліпі є сам співак та маленький хлопчик. Протягом усього кліпу вони блукають вулицями столиці і їздять на поліцейських машинах. Окрім них у кліпі з'являються військові, які "вибухають", перетворюючись конфетті.
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В кінці кліпу хлопчик українською мовою говорить фразу "Ніколи не вір тому, що написано".
Як зазначено в описі до відео, музику до пісні допомагав писати Stromae.
Зазначимо, що це не перше відео виконавця, зняте у Києві. Раніше він опублікував відео під назвою "Basique", повністю зняте на недобудованому Подільсько-Воскресенському мосту в Києві.
Як повідомляв УНІАН, ранішешведський діджей і музичний продюсер Avicii опублікував відео на спільну роботу з R&B виконавицею Ритою Орой Lonely Together, зняте у Києві.